2 Polisin Şehit Olduğu Olaya İlişkin 14 Gözaltı

Yaklaşık 4 yıl önce Diyarbakır
'ın Kayapınar
ilçesinde, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 3 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kayapınar ilçesinde 30 Ağustos 2015'te görevli trafik polisleri ekibine yönelik PKK
'lı teröristlerce saldırı düzenlenmiş olayda 2 polis şehit olmuştu. Saldırıya ilişkin başlatılan çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda tespit edilen şüphelilere yönelik bugün Diyarbakır merkezli İstanbul
ve İzmir
illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, saldırının planlayıcısı olan D.F. ve İ.F, saldırıyı gerçekleştiren ve halen kırsalda olan terör örgütü PKK üyesi Ali Güzel
adlı terörist ile irtibatlı olan, olay günü söz konusu teröriste silah temin eden ve aynı zamanda olay yerinde gözcülük yapan M.E., A.T., H.T., R.K., Ö.L., M.G., G.K., B.N., H.B., M.B. ve A.E. ile saldırıdan sonra terörist Güzel'i il merkezinden kaçıran M.C.B. yakalandı.
Operasyonda yapılan aramalarda 500 gram jel halinde patlayıcı, ruhsatsız tabanca, boş şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 17 av tüfeği fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 3 zanlının ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR