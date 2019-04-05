Son Dakika Haberleri: 2 Polisin Şehit Olduğu Olaya İlişkin 14 Gözaltı

2 Polisin Şehit Olduğu Olaya İlişkin 14 Gözaltı

1 saat önce

Yaklaşık 4 yıl önce Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 3 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

2 Polisin Şehit Olduğu Olaya İlişkin 14 Gözaltı, System.String[]
Yaklaşık 4 yıl önce Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 3 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kayapınar ilçesinde 30 Ağustos 2015'te görevli trafik polisleri ekibine yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenmiş olayda 2 polis şehit olmuştu. Saldırıya ilişkin başlatılan çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda tespit edilen şüphelilere yönelik bugün Diyarbakır merkezli İstanbul ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden, saldırının planlayıcısı olan D.F. ve İ.F, saldırıyı gerçekleştiren ve halen kırsalda olan terör örgütü PKK üyesi Ali Güzel adlı terörist ile irtibatlı olan, olay günü söz konusu teröriste silah temin eden ve aynı zamanda olay yerinde gözcülük yapan M.E., A.T., H.T., R.K., Ö.L., M.G., G.K., B.N., H.B., M.B. ve A.E. ile saldırıdan sonra terörist Güzel'i il merkezinden kaçıran M.C.B. yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda 500 gram jel halinde patlayıcı, ruhsatsız tabanca, boş şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 17 av tüfeği fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 3 zanlının ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:25 Kaynak: İHA

Kayapınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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