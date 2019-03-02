2 Puan Kaybettiğimiz İçin Üzgünüz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu İ.M. Kayserispor ile 2-2 beraber kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Oyun içinde git geller oldu. Golü atarak avantaj bulduk ama bu avantajı kullanamadık. Yediğimiz golden sonra biraz dağıldık. Sevindiğimiz bir sonuç değil. Kayıp 2 puan verdik, üzgünüz. Skoru 3 puan alarak bitirememek üzüntü verici. Skor 2-2 bitti. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.



(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)

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