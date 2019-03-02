Son Dakika Haberleri: 2 Puan Kaybettiğimiz İçin Üzgünüz"

2 Puan Kaybettiğimiz İçin Üzgünüz"

17 dakika önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

2 Puan Kaybettiğimiz İçin Üzgünüz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu İ.M. Kayserispor ile 2-2 beraber kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Oyun içinde git geller oldu. Golü atarak avantaj bulduk ama bu avantajı kullanamadık. Yediğimiz golden sonra biraz dağıldık. Sevindiğimiz bir sonuç değil. Kayıp 2 puan verdik, üzgünüz. Skoru 3 puan alarak bitirememek üzüntü verici. Skor 2-2 bitti. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:06 Kaynak: İHA

Kayserispor, Şenol Güneş, Beşiktaş, Güncel
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