"2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası" başlıyor

Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Voleybol Şube Yöneticisi Rasih Mardinçelebi anısına düzenlenecek "2. Rasih Mardinçelebi Voleybol Turnuvası", 4 takımın katımıyla 27 Eylül Cuma günü başlayacak.

Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki turnuvaya Karşıyaka'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyespor, İlbank ve Sarıyer Belediyespor takımları katılacak.

Turnuvanın ilk günü 27 Eylül Cuma günü saat 16.00'da İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, saat 18.00'de Karşıyaka-İlbank maçları yapılacak. Organizasyonda diğer 2 günün programı ise şöyle:

28 Eylül Cumartesi

14.00 Sarıyer Belediyespor-İlbank

16.00 Karşıyaka-İzmir Büyükşehir Belediyespor

29 Eylül Pazar

13.00 İlbank-İzmir Büyükşehir Belediyespor

15.00 Karşıyaka-Sarıyer Belediyespor