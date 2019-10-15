Son Dakika Haberleri: 2. RunAydın Kuşadası, 20 Ekim Pazar günü koşulacak
Son Dakika Spor 2. RunAydın Kuşadası, 20 Ekim Pazar günü koşulacak

2. RunAydın Kuşadası, 20 Ekim Pazar günü koşulacak

1 saat önce

RunAydın Kuşadası, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

2. RunAydın Kuşadası, 20 Ekim Pazar günü koşulacak, System.String[]

Run Aydın Kuşadası, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor.


Her yaştan sporcuya açık olan yarışma 5 bin ve 10 bin metrelerde 20 Ekim Pazar günü koşulacak. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenecek olan yarışmada ilk üç içerisinde yer alan sporcular ödüllendirilecek.


Maviyle yeşilin buluştuğu Kuşadası'nda yapılacak olan yarışmada 19 Ekim Cumartesi günü saat 12'den itibaren İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Pazar günü ise yarışmada 10 bin metre startı saat 10'da, 5 bin metre startı ise saat 10.15'te verilecek.


Katılımcıları ve sporcuları spor dolu bir hafta sonunun beklediğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm koşucuları sonbaharın güzelliğinde Kuşadası'nda koşmaya çağırdı. Başkan Çerçioğlu "Yeşille mavinin kucaklaştığı turizm merkezimiz Kuşadası'nda bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz yarışmada sporcuları eşsiz bir parkur bekliyor. Tüm sporcuları yarışmamıza katılmaya ve koşmaya davet ediyoruz, Kuşadası'nda buluşalım" ifadelerini kullandı.


RunAydın Kuşadası ile ilgili daha detaylı bilgiye ve kayıt formuna www.runaydin.com web adresinden ulaşılabiliyor. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 15 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te yarışmacıya portakal kabuğu yedirdi Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı Son dakika: Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:00:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2. RunAydın Kuşadası, 20 Ekim Pazar günü koşulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]