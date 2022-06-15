2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor - Son Dakika
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2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor

15.06.2022 11:22
2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, 8 yıl önce açılan Dostluk Parkı'ndaki Rusların geleneksel oyuncak bebek türü 8 matruşka bebekten saldırıya uğrayarak zarar gören 5'i, 2 Rus sanatçı tarafından onarılıyor.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, 8 yıl önce açılan Dostluk Parkı'ndaki Rusların geleneksel oyuncak bebek türü 8 matruşka bebekten saldırıya uğrayarak zarar gören 5'i, 2 Rus sanatçı tarafından onarılıyor.

Rus ve Ukraynalıların hem tatil hem de yerleşik yaşam için en çok tercih ettiği kentlerden Antalya'da, 2014'te Konyaaltı Belediyesi'nce Liman Mahallesi'nde, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelik Rusların geleneksel oyuncak bebek türü matruşkaların bulunduğu park açıldı. 'Dostluk Parkı' adı verilen parktaki matruşka bebekler geçen aylarda kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. İlk saldırıda yüzleri boyanan, üst kısımları kırılarak zarar verilen matruşkaların en büyük 3'ü, belediye ekiplerince tadilat için yerinden söküldü. Kısa süre önce de bu kez 2 küçük matruşka bebek yerinden sökülüp kırıldı.

Saldırıların ardından 8 matruşka bebekten 5'inin tamir edilmesi için matruşka sanatçısı aranmaya başlandı. Rus Konsolosluğu tarafından ulaşılan Rus sanatçı Mihail Lobanov ile arkadaşı Pavel Sudkovetskiy'e, matruşka bebekleri tamir etme görevi verildi. 2 sanatçı Hurma Mahallesi'ndeki atölyelerinde 3 büyük matruşka bebeği tamir etmek için çalışmalara başladı.Öncelikle matruşka bebeklerin üzerlerindeki boyanın kazınıp astar atılacağını, kırıklarının tamir edileceğini anlatan Mihail Lobanov, "Bana Rus konsolosluğu ulaştı. Parktaki matruşkaların zarar gördüğü belirtilerek, tamir edilmesi istendi. Ben de kabul ettim. Arkadaşımla birlikte çalışmaya başladık. Önce 3 büyük matruşkanın üzerini tamamen temizleyeceğiz, kırıklarını onaracağız. Ardından boyayarak eski haline kavuşturacağız" dedi.TADİLATIN ARDINDAN BOYAMA

Tamir tadilatın ardından matruşka bebeklerin ön yüzü olarak tabir edilen yüz ve karın bölgesinin resim sanatçıları tarafından çizileceğini sözlerine ekleyen Lobanov, "Benim ve arkadaşımın görevi matruşkaları boyamaya hazır hale getirmek. Birçok yeri kırık. Buraları onaracağız. Ardından konsolosluk tarafından belirlenen 2 resim sanatçısı matruşkaların yüzlerini ve karın bölgesindeki desenleri çizecek. Birkaç ay içinde matruşkalar ait oldukları parka yeniden takılacak" diye konuştu.


2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor
2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor
2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor
2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor
2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor
2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor
2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor
2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor
2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor
2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor
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Kaynak: DHA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 Rus sanatçı, zarar verilen matruşka bebekleri onarıyor - Son Dakika

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