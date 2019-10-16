2 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.



770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul', MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile 837 borda numaralı 'Kinel' adlı savaş gemisi, saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na vardı. Akdenize'e doğru yol alan gemilerden birinin askeri römorkör tarafından çekildiği gözlemlendi.



Boğaz geçişini tamamlayan Rus gemileri, Akdeniz'e inmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE