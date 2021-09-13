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2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika

2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı

13.09.2021 22:10

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan boş bir arazide 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen cansız bir erkek bedeni bulundu. 2 saat sonra yaklaşık 500 metre uzaklıkta ise bu kez 27 yaşındaki bir gencin cansız bedenine rastlandı. Polis iki olayla ilgili de soruşturma başlattı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi Termosos Bulvarı yakınındaki boş arazide erkek bir şahsın hareketsiz yerde yüzüstü yattığını görenler, durumum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araziye gelen sağlık ekipleri, kimlik bilgileri Veli Gürbüz olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin 4 ya da 5 günlük olabileceği belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Veli Gürbüz'ün cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu

500 METRE UZAKLIKTA FARKLI BİR CANSIZ BEDEN DAHA BULUNDU

Öte yandan 2 saat önce de Gürbüz'ün cesedinin bulunduğu bölgeye yaklaşık 500 metrelik uzaklıktaki Yeşildere Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda da kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu

SAĞ AYAĞINDA DERİN BİR YARA İZİN BULUNDU

Muratpaşa ilçesi Yeşil Dere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki molozlarla çevrili ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yatmakta olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın sağ ayağında derin bir yara izi olduğu görüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Adli Tıp Kurumu, Muratpaşa, 112 Acil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
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