2 SAAT ÖNCE ALDIĞI OTOMOBİLİNE EMNİYET ŞERİDİNDE KAMYON ÇARPTI - Son Dakika
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2 SAAT ÖNCE ALDIĞI OTOMOBİLİNE EMNİYET ŞERİDİNDE KAMYON ÇARPTI

17.07.2022 15:12

SANCAKTEPE'de 2 saat önce aldığı otomobilde sorun yaşayan sürücü, aracını emniyet şeridine çektiği sırada kamyon çarptı.

SANCAKTEPE'de 2 saat önce aldığı otomobilde sorun yaşayan sürücü, aracını emniyet şeridine çektiği sırada kamyon çarptı. Kazada otomobil sürücüsüyle eşi yaralandı.

Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde 2 saat önce aldığı 35 CMU 12 plakalı otomobiliyle giden M.E, aracı hararet yapınca emniyet şeridine geçerek yavaşladı. Saat 13.00 sıralarında aynı istikamette ilerleyen 33 UK 944 plakalı kamyon şoförü E.A, 35 CMU 12 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil savrulurken, çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücü M.E ile eşi H.E'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi | İki saat önce aldığı otomobiline kamyon çarptı: 2 yaralı Son dakika haberi | İki saat önce aldığı otomobiline kamyon çarptı: 2 yaralı Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 SAAT ÖNCE ALDIĞI OTOMOBİLİNE EMNİYET ŞERİDİNDE KAMYON ÇARPTI - Son Dakika

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