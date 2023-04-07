2 saat önce aldıkları otomobille kaza yaptılar: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

2 saat önce aldıkları otomobille kaza yaptılar: 1'i ağır 2 yaralı

07.04.2023 18:32

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçtu.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçtu. Kazanın şiddetiyle 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan otomobili İzmir'den 2 saat önce satın alan yaralıların Kütahya'ya doğru gittikleri öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan İlkay İlhan idaresindeki 35 AZS 095 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karayolunda savrulduktan sonra yol kenarındaki bariyerleri aşıp tarlaya uçtu. Kaza sebebiyle araç sürücüsü İlkay İlhan yaralanırken, yolcu olarak bulunan İbrahim Çalışkan araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan ağır yaralı İbrahim Çalışkan'ı sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkan şoför İlkay İlhan olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı İbrahim Çalışkan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı Çalışkan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza yaptıkları otomobili 2 saat önce satın almışlar

Öte yandan kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan sürücüsü İlkah İlhan'ın, otomobili yaklaşık 2 saat önce İzmir'den satın aldıkları ve memleketleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine dönmek üzere seyir halinde oldukları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
2 saat önce aldıkları otomobille kaza yaptılar: 1'i ağır 2 yaralı 2 saat önce aldıkları otomobille kaza yaptılar: 1'i ağır 2 yaralı CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında ateş edilmesiyle ilgili yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında ateş edilmesiyle ilgili yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı New York Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı New York Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 saat önce aldıkları otomobille kaza yaptılar: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
20:30 Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Mauro Icardi'ye PFDK şoku
20:27 Cumhur İttifakı kararı partide depreme neden oldu! DSP'de 3 genel başkan yardımcısı istifa etti
19:12 Bu zamana kadarki tüm iddiaları unutun! Fenerbahçe'den Jesus'a bomba teklif
18:41 Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartma hazırlayan tasarımcının ifadesi ortaya çıktı: Marketlere ben yapıştırmadım
18:39 Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu
18:05 MHP'de liste krizi! Murat Karagül ikinci sıradan aday gösterildiği için istifa etti
18:17 2 saat önce aldıkları otomobille kaza yaptılar: 1'i ağır 2 yaralı
18:33 Seçime AK Parti listelerinden girme kararı alan HÜDA PAR, YSK'ya dilekçesini verdi
18:35 Napoli'de kalması mucize olur! O kulüpler için Kim Min Jae'nin piyasa değerinin bir önemi yok
17:39 Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu! 4 parti CHP listelerinden seçime girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2023 20:52:06. #1.13#
SON DAKİKA: 2 saat önce aldıkları otomobille kaza yaptılar: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement