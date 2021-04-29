2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı - Son Dakika

2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı

29.04.2021 17:34
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı, System.String[]

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, karşı yöne geçerek iki otomobile çarptı.

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, karşı yöne geçerek iki otomobile çarptı. Kazada biri lüks otomobil olmak üzere 3 araç adeta hurdaya döndü. Karşı yöne geçerek 2 araca çarpan kamyonetin, sahibi tarafından 2 saat önce satın alındığı öğrenildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Uçar idaresindeki Renault Kangoo model araç, Mehmet Şal idaresindeki 07 ACU 998 plakalı Ford marka kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile hızını alamayan Mehmet Şal, takla atarak karşı yöne geçip seyir halindeki Halil Aksungur idaresindeki 07 CZJ 92 plakalı Wolksvagen marka araca çarptı. Mehmet Şal, daha sonra aynı istikamet üzerinde seyir halinde giden Gökhan Toker idaresindeki 07 AGG 121 plakalı Wolksvagen marka lüks cipe çarparak durdu. Kazada 3 araç hurdaya dönerken, Golf marka araç içerisinde bulunan Kadir Dağlı ve Halil Aksungur yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sahibi Mehmet Şal, hurdaya dönen aracını 2 saat önce aldığını belirtirken, tadını çıkartamadığı aracının çekici ile kaldırılmasını üzülerek izledi. Olay yerine gelen Şal'ın kızı ise babasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

"Kim olsa korkar"

2 arkadaşı da yaralanarak hastaneye kaldırılan Ramazan Bozan, "Bu araç bu yoldan gidiyor, karşı yönden gelen Ford Transit'e bir araç vuruyor. Vurmanın etkisiyle gelip bu araca vuruyor. Bu araçta 2 yaralı var, çalışma arkadaşlarım. Hayati tehlikeleri yok. Aracı görüyorsunuz kim olsa korkar" dedi.

"Aracı 2 saat önce aldım"

Kamyonet sahibi Mehmet Şal ise, "Arkadan vurdu, buraya geldi. Ben de bilmiyorum nasıl olduğunu. Serik'ten geliyordum. Aracı 2 saat önce aldım. Vurma ile beni karşı tarafa attı. O anki telaşla hangi aracın bana vurduğunu bilmiyorum. 120 milyara almıştım aracı" diye konuştu.

"Takla atarak ilk başta öndeki araca vurdu"

Lüks cipte bulunan Celalettin Yüksek de, "Aracı arkadaşım kullanıyordu. Karşı taraftan seyir halinde Kangoo araç gelirken pikap araca arkadan dokunması ile birlikte karşı şeride geçti. Takla atarak ilk başta öndeki araca vurdu. Sonra tekrar kasasıyla beraber bizim aracın üzerine oturdu. Biz durmuştuk o an. Sağlık açısından bir sorunumuz yok" şeklinde konuştu. - ANTALYA

2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı

Otomobil, Kamyonet, Antalya, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı - Son Dakika
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