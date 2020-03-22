2 saatlik denetimde 65 yaş üstü 100 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 saatlik denetimde 65 yaş üstü 100 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

2 saatlik denetimde 65 yaş üstü 100 kişi evlerine gönderildi

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamınca İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesine rağmen zabıta ekiplerinin yaptığı 2 saatlik denetimde; cadde, sokak ve parkta gezen yaklaşık 100 kişi uyarılarak evlerine gönderildi.

2 saatlik denetimde 65 yaş üstü 100 kişi evlerine gönderildi, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamınca İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmesine rağmen zabıta ekiplerinin yaptığı 2 saatlik denetimde; cadde, sokak ve parkta gezen yaklaşık 100 kişi uyarılarak evlerine gönderildi.


İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı genelgesinin ardından Kadirli Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede denetim yaptı. Yasağa rağmen denetime uymadıkları tespit edilen yaklaşık 100 kişi ekiplerce uyarılarak evlerine gönderildi. Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, korona virüs açısından risk grubunda bulunan 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının ardından denetimlere başladıklarını belirterek, "Görünen o ki yaşlılarımız kurallara riayet etmemekte ısrar ediyor. Alınan kararlara hepimiz uymalıyız. Halk sağlığını tehlikeye atan ve kurallara uymayan yaşlılarımızın ellerini, kollarını sallayarak gezmelerine müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerimiz devam edecek" dedi. - OSMANİYE

Kadirli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:40 Kaynak: İHA

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