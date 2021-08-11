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'2 saatlik sürüş için en az 15 dakikalık bir mola verilmeli' - Son Dakika

'2 saatlik sürüş için en az 15 dakikalık bir mola verilmeli'

11.08.2021 12:16
'2 saatlik sürüş için en az 15 dakikalık bir mola verilmeli', System.String[]

ANKARA'da Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Haydar Möhür, "Uzun yolda saatlerce sabit şekilde seyahat etmek bel ve boyun ağrılarına yol açıyor.

ANKARA'da Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Haydar Möhür, "Uzun yolda saatlerce sabit şekilde seyahat etmek bel ve boyun ağrılarına yol açıyor. İdeal olarak her 2 saatlik sürüş için en az 15 dakikalık bir mola verilmelidir. Sırt ağrısına yatkınsanız, her 30 ila 60 dakikada bir gibi daha sık ara vermek isteyebilirsiniz" dedi.

Liv Hospital Ankara Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Haydar Möhür, uzun yolda eklem, bel, sırt ve boyun ağrılarının yaşandığını söyledi. Seyahat boyunca araç biniş ve inişlerine, oturuş şekli ve koltuğun uygun olmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Möhür, "Seyahatin başlangıcından itibaren rahat olduğunuzdan, oturma şeklinizin doğru olduğundan emin olmalısınız. Başlangıçtaki yanlış daha sonra şiddetli bir ağrı ve rahatsızlığa dönüşebilir. İlk olarak, bagajınıza hacimli veya ağır eşyalar taşırken, yerleştirirken dikkatli olun. Valizleri eğilerek değil, hafif dizleri bükerek alın. Özellikle ağır olan eşyaları, belinizi zorlamamanız için arabanın arkasına yakın bir yere yerleştirin. Böylece molalar sırasında onlara rahat erişecek ve ulaşmak için diğer ağır şeyleri kaldırmanız gerekmeyecektir. Arka ceplerinizde cüzdanınızın, telefonunuzun veya başka herhangi bir şeyin olmamasına dikkat edin. Varlıkları omurganızın normal şeklini değiştirecektir. Aracınıza binerken eğilerek binmeyin. Önce bacaklar sonra gövdeniz en son başınız araç içinde olsun" diye konuştu.

'YETERLİ SU ALIMI KRİTİK ÖNEME SAHİP'

Prof. Dr. Möhür, seyahate başlamadan önce koltuğun, aynaların ve direksiyonun en uygun sürüş pozisyonuna ayarlanması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Koltuk arkasının 100 derece kadar dik pozisyonda olmasına dikkat edin. Beliniz koltuğunuzun arkasına tam olarak yerleşmeli, aracınızın koltuğunda bel desteği yoksa küçük bir havlu veya tişörtü sarın ve belinizin kıvrımının hemen arkasına yerleştirin. Elleriniz direksiyonda olacak şekilde dirsekleriniz hafifçe bükülmeli, bacaklarınızın normal bir sandalyede olduğu gibi mümkün olduğunca benzer şekilde rahat olacak şekilde koltuk mesafenizi ayarlayın. Direksiyon simidine uygun mesafede oturun; hava yastığı güvenliği için, göğüs kemiğinizle direksiyondan en az 25-26 cm uzakta oturmanızı ve ellerinizi direksiyonda saat 9 ve 3 pozisyonunda tutmanızı ısrarla önerilir. Ancak uzağa da oturmayın, bu da direksiyon için çok uzağa uzanmanıza ve bel-sırt omurları, boyun, omuz ve bileklere daha fazla baskı uygulamanıza neden olabilir. Öte yandan her şeyden önce, susuz kalmayın. Yeterli miktarda su alımı eklemlerinizin yağlanmasında ve omurlar arasında yastık görevi gören disklerin işlevini korumadaki rolü nedeniyle omurga sağlığınız için kritik öneme sahiptir. Bol su içmek daha fazla mola anlamına geliyorsa, öyle olması sürüş güvenliği ve beden sağlığınız için istenilen bir durumdur. Arada bir yola ara vermek, kaslarınızı esnetip gevşetme şansı verir."

'MOLA VERECEĞİNİZ YERLERİ ÖNCEDEN PLANLAYIN'

Arabada aynı pozisyonda oturmanın sırt kaslarını sertleştirdiği, ağrıya ve muhtemelen kas spazmına neden olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Möhür, "Uzun yolda saatlerce sabit şekilde seyahat etmek bel ve boyun ağrılarına yol açıyor. İdeal olarak her 2 saatlik sürüş için en az 15 dakikalık bir mola verilmelidir. Sırt ağrısına yatkınsanız, her 30 ila 60 dakikada bir gibi daha sık ara vermek isteyebilirsiniz. Mola vereceğiniz yerleri önceden planlayın. Arabadan inin, böylece hareket edebilir ve esneyebilirsiniz. Hareket kan dolaşımını uyarır, kaslarınızın oksijenlenmesini oluşan ve ağrı sebebi olan atıkların uzaklaştırılmasını sağlar. Bel ve sırt kaslarınızı rahatlatır. Yolcuysanız, telefonunuzda oyun oynayarak ve sosyal medyada insanları takip ederek çok zaman harcıyorsanız, bu davranışınız boyun sorunlarınızın suçlusu olabilir. Telefonunuza veya kitabınıza çok uzun süre bakmak, uzun bir yolculuktan sonra boyun ağrısına neden olur. Ayrıca baş ağrıları veya omuz ağrıları yaşayabilirsiniz. Yolda telefonsuz ve kitapsız kalın. Rahat, ağrısız seyahat etmek, tutulmuş bir boyun sahip olmamak, sağlıklı kalmak için bir boyun yastığı ya da yumuşak bir boyunluk kullanın. Boyun desteğiniz olmadan seyahat sırasında uyumayın. Bel ve boyun fıtığı hastasıysanız, özensizliğiniz sizi fazlaca üzebilir" dedi.


- Ankara
'2 saatlik sürüş için en az 15 dakikalık bir mola verilmeli'

Rehabilitasyon, Liv Hospital, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '2 saatlik sürüş için en az 15 dakikalık bir mola verilmeli' - Son Dakika


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