2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası - Son Dakika

2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası

18.12.2020 15:29

2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası "Eve gidiyordum" diyen de, "gaz alacağım" diyen de ceza yedi Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yönelik Düzce'de denetleme gerçekleştirildi.

2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası

"Eve gidiyordum" diyen de, "gaz alacağım" diyen de ceza yedi

DÜZCE - Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yönelik Düzce'de denetleme gerçekleştirildi. Kent merkezinde 2 saatte 41 kişiye kısıtlamada sokağa çıktıkları için 129 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde özellikle konutların bulunduğu bölgelerde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Denetlemeler kapsamında kısıtlamada izinli olanların belgeleri kontrol edilirken, izinsiz olan sürücülere yönelik cezai işlem uygulandı. Körpeçler Mahallesi'nde yapılan uygulamada işyerinden çıkıp eve gittiğini söyleyen sürücülere denetim yapıldı. Yapılan denetimde izinli olmayanlara ceza yağdı. 2 Saatlik denetleme kapsamında Körpeçler, Yeni Mahalle, Öztürkler, Cedidiye, Beyciler ve Karaca Mahallelerinde yapılan denetimlerde 41 kişiye 129 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 7 araç trafikten men edilirken 3 araçta muayene eksikliği nedeni ile yediemin otoparkına çekildi.

2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası
2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası
2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası
2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 saatte 41 kişiye kısıtlama cezası - Son Dakika


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