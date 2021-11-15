Üye Girişi
2 saatten fazla kullanılan maskeleri laboratuvarda inceledi gördüklerine inanamadı - Son Dakika

2 saatten fazla kullanılan maskeleri laboratuvarda inceledi gördüklerine inanamadı

15.11.2021 09:22
2 saatten fazla kullanılan maskeleri laboratuvarda inceledi gördüklerine inanamadı

Laboratuvarda 2 saatten fazla kullanılan maskeleri inceleyip oluşan bakterileri gösterdi.

Laboratuvarda 2 saatten fazla kullanılan maskeleri inceleyip oluşan bakterileri gösterdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, laboratuvarında insanların 2 saatten fazla kullandığı maskeleri inceleyip çıkan zararlı bakterileri laboratuvar ortamında göstererek ağıza takılan maskeleri saatte bir değiştirilmesi uyarısında bulundu.

Maskeleri 1 hafta kullanan insanların olduğunu ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Eğitimin başladığı havaların soğuduğu bu süreçte tekrar tedbirleri hatırlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi maske, yalnız maskelerde dikkat edilmesi gereken bir özellik var elimizde ve cebimizde maskelerle sanki hiç bir şey olmayacakmışız gibi davranıyoruz. Oysa maskelerin özelliklerine tekrar bakmamız ve ömrünün en fazla 2 saat olduğunu unutmamız gerekiyor. Ben bir çok arkadaşımda ve yakınımda bu maskelerin 1 hafta kullanıldığını görüyorum. Bu maskeler bu şekilde kullanılınca bir çok hastalık için iyi bir taşıyıcı haline geliyor. Maskelerin bir tıbbi atık olduğunu unutmamız gerekiyor. Maskeleri kuralına göre takıyoruz. Maskeyi taktıktan sonra önüne çok fazla elle temas etmiyoruz ve 2 saat sonrada maskeleri mutlaka değiştirmemiz gerekiyor" dedi.

"BU 100 YILDA BİR GELEN FELAKETLER MAALESEF ETKİSİNİ DEVAM ETTİRİYOR"

Covid 19'la 2019 Mart ayında tanıştığımızı belirten Tayar, "Covid 19 hepimizin sağlık ve hijyen anlayışını kökten değiştirdi. İlk vakalar çıktığı zaman hatırlarsanız aşını tepkiler gösterdik. İnsanlarla temas etmemeye çalıştık. Hastalık korkusuyla evlerimize kapandık. alışkanlığımız komple değişti. Alışverişten eve getirdiğimiz meyveleri bile deterjanla yıkayan arkadaşlarımız oldu. Eve gelen ambalaj paketlerini balkonda 2 gün bekleten insanlar oldu. İlk gösterilen tepkiden sonra bir takım kuralları tekrar hatırladık. Maske mesafe ve hijyen hepimiz için önemliydi. Bu kavramlar hayatımıza girmeye başladı. Hastalığın ilk zamanları verdiğimiz tepki ve reaksiyonlar zamanla biraz daha yumuşamaya başladı. Ondan sonra bana bir şey olmaz diyerek tedbirleri gevşetmeye başladık. Aşırı sürecinden sonra böyle bir pandemi süreci yokmuş gibi davrandık. Bu 100 yılda bir gelen felaketler maalesef etkisini devam ettiriyor. Eskiden hastane sonuçlarına istatistiklerine bakan onlara göre karar veren insanlar daha gevşek davranmaya başladık ama bugün hala ortalama 200 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bunlar resmi kayıtlar birde bunların gözden kaçanları var, tekrar havaların tekrar soğumaya başladığı okulların açıldığı toplu ulaşımdan daha fazla yararlandığımız bu süreçte bence tekrar ilk korona sürecindeki gibi tedbirleri hatırlamakta yarar var maske, mesafe ve hijyene yanı şekilde özen göstermemiz gerekiyor ki aşılamanın belli bir orana ulaştığı toplumsal bağışıklığın biraz daha yaygınlaştığı ve Covid 19'un tanıştığı zaman insan organizması etkeni tanımıyordu. Bir çoğumuz hastalığı bir şekilde geçirdik. Covid 19 organizma için tanınan bilinen bir virüs olmaya başladı. Virüs bu süreçte hızla değişime uğrayarak bize değişik yerlerden saldırmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

(Burak Türker/İHA)

2 saatten fazla kullanılan maskeleri laboratuvarda inceledi gördüklerine inanamadı
2 saatten fazla kullanılan maskeleri laboratuvarda inceledi gördüklerine inanamadı
2 saatten fazla kullanılan maskeleri laboratuvarda inceledi gördüklerine inanamadı
2 saatten fazla kullanılan maskeleri laboratuvarda inceledi gördüklerine inanamadı

Uludağ Üniversitesi, Koronavirüs, Veteriner, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 saatten fazla kullanılan maskeleri laboratuvarda inceledi gördüklerine inanamadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı 09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum 09:00 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu 08:16 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor 08:08 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı 07:55 Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı HDP'li vekilden Diyarbakır'da skandal çağrı: Çözüm Öcalan 07:49 HDP'li vekilden Diyarbakır'da skandal çağrı: Çözüm Öcalan
Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti 23:52 Gülben Ergen yeni imajıyla hayranlarını mest etti İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu 23:04 İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu

Son Dakika Haberleri
09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı
08:59 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum
08:56 PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü
08:32 AK Parti TBMM Grubu'nda Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor
08:16 Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti
08:15 Yargı dizisindeki Kadir Şeker sahnesi sosyal medyada gündem oldu
08:07 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü vatandaşları tedirgin ediyor
07:55 Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı
07:50 "Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur
07:48 HDP'li vekilden Diyarbakır'da skandal çağrı: Çözüm Öcalan
Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! Türk aday Mustafa Karadayı yüzde 9.8 aldı Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! Türk aday Mustafa Karadayı yüzde 9.8 aldı         
09:18
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu         
09:03
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti         
08:16
Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler         
08:01
"Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur "Millet İttifakı'nın adayı kim olur?" sorusuna Abdüllatif Şener'den dikkat çeken detay: Kazanan ittifak olur         
07:51
Gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi Gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi         
23:57
Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
23:50
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı Fuhuş yapılan pansiyona baskın düzenleyen polisler, kadınları ilişki sırasında yakaladı         
21:54
Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
21:50
Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti Kızının nişanlısına aşık olan kaynana, düğününe gitmeyi reddetti         
21:47
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
20:57
Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde!         
20:31
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 09:30:09. #1.12#
SON DAKİKA: 2 saatten fazla kullanılan maskeleri laboratuvarda inceledi gördüklerine inanamadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement