2 samanlık alev alev yandı - Son Dakika

Denizli Buldan ilçesinde meydana gelen yangında 2 samanlık kullanılmaz hale geldi. Samanlıkta bulunan hayvan yemleri ve samanlar yanarak kül oldu.

Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Gökkaya ait 2 samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede tüm samanlığı sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, vatandaşlar ise samanlık yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayvan yemleri ve 2 Samanlıkta bulunan samanlar yanmaya devam etti. Olay yerine çağrılan iş makinesi yardımı ile samanlar dağıtılarak söndürüldü. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatılırken, maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ