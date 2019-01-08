Son Dakika Haberleri: 2 Saniye Arayla Yediği Trafik Cezası İptal Edildi

2 Saniye Arayla Yediği Trafik Cezası İptal Edildi

37 dakika önce

Edirne'de yaşayan emekli polis memuru Yusuf Uzuner'e (58), Çorum'un Osmancık ilçesinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kamerasının iki saniye arayla kestiği cezanın birini mahkeme iptal etti.

2 Saniye Arayla Yediği Trafik Cezası İptal Edildi, System.String[]
Edirne'de yaşayan emekli polis memuru Yusuf Uzuner'e (58), Çorum'un Osmancık ilçesinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kamerasının iki saniye arayla kestiği cezanın birini mahkeme iptal etti.

Uzuner, 2016 yılında 22 ER 350 plakalı otomobiliyle Edirne'den akrabalarını ziyaret etmek için memleketi Trabzon'a gitti. Edirne'ye dönen Uzuner'e Çorum'un Osmancık ilçesi ile Ordu'da aşırı hız yaptığı gerekçesiyle bin 440 liralık, 5 ceza makbuzu geldi.

Osmancık ilçesinde iki saniye arayla ceza yazıldığını gören Uzuner, Osmancık Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Yaklaşık 2 yıl süren dava sürecinin sonunda Osmancık Sulh Ceza Hakimliği davacıyı haklı bularak, 412 ve 199 liralık kesilen hız cezalarından 199 liralık cezayı iptal etti.

Yusuf Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEDES tarafından kesilen cezaları ödediğini belirterek, "Bu cezalar 2016'nın dördüncü ayında yazılmasına rağmen, bunlardan biri sekizinci ayda geliyor elime, diğeri de aralarında 2 saniye olmasına rağmen onuncu ayda geliyor. Osmancık Sulh Ceza Mahkemesi'ne bu konuyla ilgili davacı oldum. Davanın sonucunda cezalardan biri iptal edildi. Gerekçe ise 'kesintisiz olarak devam eden tek eylem nedeniyle aynı saniyede kameraları kurarak ceza yazamazsın' deniliyor." ifadelerini kullandı.

Uzuner, sürücülerin haklarını aramasını gerektiğini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:16 Kaynak: AA

Çorum, Edirne, Osmancık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yerel Seçim Manifestosunun Yayınlanma Tarihini Açıkladı

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katılacak mı?" Sorusuna Cevap Verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Netleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 19:53:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 Saniye Arayla Yediği Trafik Cezası İptal Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]