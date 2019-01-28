2 Savaş Gemisi, Bir Sahil Güvenlik Botu Kardak'ta

2 savaş gemisi, bir sahil güvenlik botu Kardak'ta Kardak'ta gergin bekleyişMUĞLA - Kardak Kayalıkların'nın 23'cü yıl dönümün 2 savaş gemisi 1 sahil güvenlik ekibi bölgede beklemeye başladı.

2 savaş gemisi, bir sahil güvenlik botu Kardak'ta

Kardak'ta gergin bekleyiş



MUĞLA - Kardak Kayalıkların'nın 23'cü yıl dönümün 2 savaş gemisi 1 sahil güvenlik ekibi bölgede beklemeye başladı.

Bodrum'un Gümüşlük mahallesine yaklaşık 3'5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkların'nın 23'üncü yıl dönümünde Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 30 Ocak 1996 yılında yaşanan Kardak krizinin ardından 23 yıl geçti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki bölgede sahil güvenlik ekipleri ve Deniz kuvvetleri, güvenlik tedbirleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren Deniz Kuvvetlerine bağlı 2 Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 bot, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede beklemeye başladı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Turgutreis ve Gümüşlük açıklarında bulunan adaların etrafında sık sık devriye icra etti.

Öte yandan Kardak kayalıklarına 2 Mil uzaklıktaki Çavuş adasına yapılan gözetleme kulesinde de hareketlilik olduğu gözlendi.

Yunan askerleri yaklaşamıyor

Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesi nedeniyle Yunan askerleri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor. Yunan askerlerinin ise Kalimininos adasın da bekledikleri öğrenildi. Yunan askerlerinin Türk kara sularını ihlal etmemesi için bölgede Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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