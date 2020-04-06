'2. Sayfa' yeni gününde

Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu program, artık hafta sonları ekrana gelecek. Magazin dünyasının nabzını tutan program, 11 Nisan'dan itibaren cumartesi ve pazar sabahları saat 09.45'te canlı olarak yayınlanacak.