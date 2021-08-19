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2'şer yıl arayla 11 çocuk doğuran kadın çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor - Son Dakika

2'şer yıl arayla 11 çocuk doğuran kadın çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor

19.08.2021 18:07
2'şer yıl arayla 11 çocuk doğuran kadın çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor, System.String[]

2'şer yıl aralıkla 21 çocuk doğuran Veronica Merritt isimli kadın, Power Rangers ve Ninja Turtles çizgi filmlerini izleyerek büyüdüğünü ve çizgi filmlerde herkesin renkleri olmasından yola çıkarak çocuklarının her birine renk verdiğini anlattı.

Amerika'nın New York eyaletinde yaşayan 13 kişilik aile, sosyal medyada görenleri şaşkınlığa uğratıyor. 2 yıl arayla 11 çocuk doğuran Veronica Merritt isimli kadın, "Çocukları nasıl ayırt ediyorsun" sorusunu ise, "Çizgi filmlerden yola çıkarak hepsine birer renk verdim" diye yanıtladı.

YAŞLARI 21'E KADAR ÇIKIYOR

36 yaşındaki Merritt ve eşi çocuklarına Victoria, Andrew, Adam, Mara, Dash, Darla, Marvelous, Martalya, Amelia, Delilah ve Donovan adlarını verdiler. Çocuklarının yaşları ise 1'den başlıyor ve sırayla ikişer yıl aralıklarla 21'e kadar ulaşıyor. Tüm aile 2020 yılında 20 bin dolara satın aldıkları dokuz odalı bir evde yaşıyorlar.

2'şer yıl arayla 11 çocuk doğuran kadın çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor

KIYAFETLERİNDEN ODALARINA KADAR HEPSİNİN RENGİ VAR

Özel hayatını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Merritt çocuklarının karıştırmamak için hepsinin bir rengi olduğunu söyledi. Bu renk kodlama sisteminin çocukların kıyafetlerinden odalarına kadar her şeyde hakim olduğunu ifade etti. Power Rangers ve Ninja Turtles çizgi filmlerini izleyerek büyüdüğünden bahseden Merritt, "Karakterler he zaman renk kodludur. Bu durum hayatımızı kolaylaştırıyor" dedi.

Meritt'in bu açıklamasını bazı takipçileri mantıklı bulurken, bazıları ise çocukların özgürlüğünü kısıtladığını söyleyerek eleştirdi.

2'şer yıl arayla 11 çocuk doğuran kadın çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
2'şer yıl arayla 11 çocuk doğuran kadın çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor

New York, Amerika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2'şer yıl arayla 11 çocuk doğuran kadın çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor - Son Dakika Dünya


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