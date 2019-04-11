Son Dakika Haberleri: 2. Seviye Bölgesel Düzey Masabaşı Tatbikatı Yapıldı

2. Seviye Bölgesel Düzey Masabaşı Tatbikatı Yapıldı

44 dakika önce

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2. Seviye Bölgesel Düzey Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

2. Seviye Bölgesel Düzey Masabaşı Tatbikatı Yapıldı, System.String[]
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2. Seviye Bölgesel Düzey Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İl Afet Müdahale Planlarının uygulanabilirliğini arttırmak, ana ve destek çözüm ortağı kurumlarda farkındalık oluşturmak, Yerel Düzey Hizmet Grup Planlarını daha etkin yürütmek ve planlardaki olası çakışma ve eksiklikleri tespit edebilmek amacıyla, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'ın Başkanlığında ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gözlemcisi eşliğinde 2. Seviye Bölgesel Düzey Masabaşı Tatbikatı bugün yapıldı.

2. Seviye Bölgesel Düzey Masabaşı Deprem Tatbikatı, 1. Grup Destek İlleri olan Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis İl AFAD Müdürlükleri kendi çalışma alanlarından online olarak Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden veri girişi yapma ve oluşan talepleri karşılayarak deprem senaryosuna göre icra edilerek tamamlandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:23 Kaynak: İHA
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