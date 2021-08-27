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2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı - Son Dakika

2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı

27.08.2021 11:25

Sarıyer'de gerçekleşen hırsızlık olayında otomobil motorunu çalan 3 hırsızdan 2'sinin kadın olduğu tespit edildi. Olay kameralara yansıdı.

Dün sabah saat 06.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ali Kaymaz, otomobiline taktırmak için 6 bin liraya yeni bir motor satın aldı. Kaymaz, motoru evinin önüne bıraktı. Sabah uyandığında motorun yerinde olmadığını fark eden Kaymaz, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kamyonetle gelen 2'si kadın 3 kişinin motoru çaldığını gördü. Ali Kaymaz, hırsızların bulunması için şikayetçi oldu.

"ÜÇ KİŞİ KALDIRAMADIK"

Ali Kaymaz, "Dün arabanın motor bloğu çatlamıştı, gittik aynı motordan aldık. İçeri girdim. Bir çıktım motor bloğu yok, çalmışlar. Adam kamyonetle buraya yanaşıyor, motoru iki bayan taşımaya çalışıyor ama burada düşürüyorlar. Sonra adam iniyor arabadan tek başına kaldırıp yüklüyor. Motor zaten çok ağır, ben tek başıma değil, üç kişi kaldıramadık. İki yüz elli, üç yüz kilo var rahat. Adam kamyonete atıp götürüyor" dedi.

Hırsızlık anından kareler;

2'si kadın 3 kişi otomobil motorunu böyle çaldı! Hırsızlık anı anbean kamerada
2'si kadın 3 kişi otomobil motorunu böyle çaldı! Hırsızlık anı anbean kamerada
2'si kadın 3 kişi otomobil motorunu böyle çaldı! Hırsızlık anı anbean kamerada
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı

Fatih Sultan Mehmet, Hırsızlık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı - Son Dakika


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