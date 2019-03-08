2'si Kadın 4 Terörist Teslim Oldu
30 dakika önce
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK
'nın Irak
'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Şırnak
'ın Silopi
ilçesindeki Habur Sınır Kapısı
'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 4 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma
ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi.
(Ayaz Müldür/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
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