2'si komiser yardımcısı 14 polise FETÖ'den gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2'si komiser yardımcısı 14 polise FETÖ'den gözaltı kararı - Son Dakika

2'si komiser yardımcısı 14 polise FETÖ'den gözaltı kararı

6 saat önce

Tokat merkezli yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 2'si komiser yardımcısı ve tamamı ihraç 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

2'si komiser yardımcısı 14 polise FETÖ'den gözaltı kararı, System.String[]

Tokat merkezli yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 2'si komiser yardımcısı ve tamamı ihraç 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada; Başsavcılık tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devler Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada tamamı ihraç 12 polis memuru ve 2 komiser yardımcısı şahıslarla ilgili olarak gözaltı kararı verildiği duyuruldu. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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