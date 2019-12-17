2'si komiser yardımcısı 14 polise FETÖ'den gözaltı kararı - Son Dakika

Tokat merkezli yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 2'si komiser yardımcısı ve tamamı ihraç 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada; Başsavcılık tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devler Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada tamamı ihraç 12 polis memuru ve 2 komiser yardımcısı şahıslarla ilgili olarak gözaltı kararı verildiği duyuruldu. - TOKAT