Son Dakika › 3. Sayfa › 2'si komiser yardımcısı 14 polise FETÖ'den gözaltı kararı - Son Dakika
2'si komiser yardımcısı 14 polise FETÖ'den gözaltı kararı
6 saat önce
Tokat merkezli yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 2'si komiser yardımcısı ve tamamı ihraç 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
Tokat merkezli yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 2'si komiser yardımcısı ve tamamı ihraç 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada; Başsavcılık tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devler Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada tamamı ihraç 12 polis memuru ve 2 komiser yardımcısı şahıslarla ilgili olarak gözaltı kararı verildiği duyuruldu. - TOKAT
Son Dakika FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama FETÖ'den tutuklanan CHP'li belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi