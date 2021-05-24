2'si sözde üst düzey 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi! MİT ve TSK'dan ortak operasyon - Son Dakika

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı.

BULUNDUKLARI BÖLGE TEYİT EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre, örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.