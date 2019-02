Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Siber güvenlik, sosyal ve ekonomik hayattaki bağlantılı riskler nedeniyle milli güvenliğin bir parçası ve milletlerin refahını etkileyen büyük bir faktör haline geldi." dedi.Karagözoğlu, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından BTK'de düzenlenen 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, siber saldırıları önlemek amacıyla kurum bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahele Merkezine ( USOM ) daha fazla kaynak ayırdıklarını söyledi.Kritik durumlara müdahale ettiklerini, alarm, uyarı ve duyuru faaliyetleri yürüttüklerini belirten Karagözoğlu, çok sayıda kritik kuruluşta siber olaylara müdahale, dijital kayıt incelemesi, veri analiziyle sızma testleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.Karagözoğlu, "Siber güvenlik, sosyal ve ekonomik hayattaki bağlantılı riskler nedeniyle milli güvenliğin bir parçası ve milletlerin refahını etkileyen büyük bir faktör haline geldi." ifadelerini kullandı."Ülkenin doğrularını başa koyarsak başarılı olabiliriz"Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de iki yıl önce NATO'nun toplantısında kara, hava, deniz ve uzay güvenliğinin yanında siber güvenlik konusunun 5'inci savunma alanı olarak belirlendiğini dile getirdi.Savunma sanayisinin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışma yaptıklarına işaret eden Şeker, bu çalışmalarda kamu kuruluşları, akademisyenler ve özel sektörle bir araya geldiklerini anlattı.Şeker, siber güvenlik alanında yürütülen çalışmalarda tüm paydaşların bir arada olmasının önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Kendi doğrularımızdan ve kurum taassuplarından sıyrılıp ülkenin doğrularını başa koyarsak başarılı olabiliriz. Bu kapsamda 'Siber Güvenlik Kümelenmesi'ni geçtiğimiz yıl temmuz ayında oluşturduk. Buradaki amacımız hem kullanıcı hem entegratör hem de ürün sahibi firmaları bir araya getirmek, odak grupları oluşturabilmek, herkesin aynı alanda yatırım yaparak bazı alanları boş bırakmasını engellemek."Kümelenmede 99 üye firma ve 40 öğrenci kulübü bulunduğunu aktaran Şeker, kümelenmenin geçen yılki cirosunun 1,6 milyar liraya ulaştığını, hedeflerinin yılda 1 milyar dolarlık ihracatı yakalamak olduğunu bildirdi."Yerli ve milli çözümler olmazsa olmaz"Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, son 6-7 yılda siber güvenlik konusunda farkındalık anlamında çok mesafe alındığını belirterek, günlük yaşamın hemen her alanında bilgi güvenliği ve siber saldırıların önlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.Atalay, siber güvenlikte yerli ve milli çözümlerin olmazsa olmaz olduğunu ve bilişim ekosisteminin genişletilmesinin bu bakımdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Dernek olarak elde ettiğimiz istatistiklere göre, şu an kullanımda olan siber güvenlik çözümlerinin yüzde 97'si dış kaynaklı. Yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi için iş birliği içinde olunması gerekiyor." dedi."Kullanıcı konumundan, üretici konuma geçmeliyiz"TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de Türkiye'de kurumsal ve bireysel düzeyde siber güvenlik farkındalığının artırılması gerektiğine inandıklarını bildirdi.Bu farkındalık sayesinde siber tehditlerle mücadelenin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanacağına inandıklarını belirten Aktepe, savunma sistemlerinde oluşacak siber saldırıların büyük risk taşıdığını dile getirdi.Aktepe, savunma sistemleri başta olmak üzere siber güvenlik teknolojileri alanında yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi ve üretilmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, ülkenin bekası ve dışa bağımlılığın asgari seviyeye indirilmesi için milli üretime odaklanılması gerektiğini ifade etti.Rahmi Aktepe, "Siber güvenlik alanında iyi bir kullanıcı konumundan, bir an önce teknoloji üretir ve teknolojiye yön verir bir konuma geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.Açılışta, zirvenin ana sponsoru Huawei 'in Stratejik Pazarlama Direktörü Gökalp Caymaz da siber güvenlik ve şirketlerinin bu konudaki çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.