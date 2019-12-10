Son Dakika Haberleri: 2. sınıf öğrencisi buldu: Ne olduğunu öğrenince yetkililere teslim etti
Son Dakika Güncel 2. sınıf öğrencisi buldu: Ne olduğunu öğrenince yetkililere teslim etti - Son Dakika

2. sınıf öğrencisi buldu: Ne olduğunu öğrenince yetkililere teslim etti

6 saat önce

İzmir'de ailesiyle birlikte doğa yürüyüşü yaparken yerde bir seramik bulan Elif Suna Kaya, annesi ve ablası ile birlikte Osmanlı piposu olduğunu öğrendiği tarihi eseri müze müdürlüğüne teslim etti.

2. sınıf öğrencisi buldu: Ne olduğunu öğrenince yetkililere teslim etti, System.String[]

İzmir'de ailesiyle birlikte doğa yürüyüşü yaparken yerde bir seramik bulan Elif Suna Kaya, annesi ve ablası ile birlikte Osmanlı piposu olduğunu öğrendiği tarihi eseri müze müdürlüğüne teslim etti.

Namık Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Suna Kaya, ailesi ile birlikte doğa yürüyüşü yaparken yerde bir seramik buldu. Elif Suna Kaya, bulduğu seramiği babası Aydın Kaya'ya gösterdi. Kaya, seramiğin tarihi eser olabileceğini düşünerek, cep telefonu ile fotoğrafını çekip müze müdürü Sevgi Soyaker'e gönderdi.

Çeşme Kalesi Müze Müdürü Sevgi Soyaker'in seramiğin 18. yüzyıl dönemi Osmanlı Piposu olduğunu söylemesi üzerine Elif Suna Kaya, annesi ve ablasıyla birlikte Çeşme Kalesi Müze Müdürlüğüne giderek Osmanlı Piposunu Müze Müdürü Sevgi Soyaker'e teslim etti.

Müze Müdürü Soyaker, teslim aldığı Osmanlı Piposunu müze envanterine kaydettirirken, küçük öğrenciyi de örnek davranışı nedeniyle tebrik etti. Soyaker, bu tip tarihi eserlerin bulunduğunda müzeye getirilmesinin önemine dikkat çekerek, Elif Suna Kaya'nın ve ailesinin duyarlılığının örnek olmasını diledi. Müze Müdürü Soyaker, küçük öğrenciyi ve ailesini daha sonra müzeyi gezdirerek, tarihi eserlerin korunarak gelecek nesillere nasıl aktarıldığını anlattı.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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