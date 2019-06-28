2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı
1 saat önce
CerModern tarafından düzenlenen 2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:38 Kaynak: AA
CerModern tarafından düzenlenen 2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen festivalin ilk gününde, "Bremen'de Dans" adlı sergi izlenime sunuldu.
Sergi açılışının ardından Almanya
'dan Ruben Reniers, İsviçre
'den Laurence
Yadi, Gine
'den Djouma Kagbadouno, Türkiye
'den Beril Baştürk
ve Özgür Adam
İnanç, Çekya'dan Kristyna Nemeckova, Macaristan
'dan Zsofia Szeki, İtalya
'dan Francesca Bedin ile Avusturya
'dan Camilla Schielin performanslarını sergiledi.
Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival 3 gün sürecek.
Öte yandan, Suriyeli ressam Adnan Jetto festivali anlatan yağlıboya tabloyu etkinlik alanında yapmaya başladı. Sanatçı eserini festival sonunda tamamlayacak.
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