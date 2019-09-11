2 spor dursun özbek galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek
22 dakika önce
SPOR Dursun Özbek Galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek -2.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:05 Kaynak: DHA
SPOR Dursun Özbek Galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek -2
Galatasaray Lisesi'ne atanan müdür, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti! Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ı icraya vermedim Fenomen Yağmur Taktaş, mesajlarını ifşa ettiği futbolcu Emre Mor ile yaşadıklarını anlattı İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi