2 Şubat Çarşamba günü altının gramı 778 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 774,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla 778 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.278 lira, cumhuriyet altını da 5.202 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.799 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.760 doların destek 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.