2 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'da sarı lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek olan ve şampiyonluk tezahüratları söyleyen sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu 'na da yoğun ilgi gösterdi.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-Beyazlılar antrenman gerçekleştirecek.

SÜPER LİG

16.00 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

TFF 1'İNCİ LİG

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Altay

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 21'inci hafta maçları oynanacak.

AMPUTE FUTBOL

14.00 Polonya 'nın ev sahipliğinde Eylül ayında yapılacak Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi Krakow kentinde gerçekleştirilecek.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Bahçeşehir Koleji

15.15 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş

AXA Sigorta Efeler Ligi

16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe HDI Sigorta

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Sporting Braga - Sporting Lizbon ( Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)