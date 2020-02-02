2 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
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2 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

6 saat önce

FENERBAHÇESüper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'da sarı lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

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FENERBAHÇE

Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'da sarı lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek olan ve şampiyonluk tezahüratları söyleyen sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu'na da yoğun ilgi gösterdi.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-Beyazlılar antrenman gerçekleştirecek.

SÜPER LİG

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Hatayspor - Giresunspor

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Altay

16.30 Altınordu - Akhisarspor

19.00 Bursaspor - Eskişehirspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 21'inci hafta maçları oynanacak.

AMPUTE FUTBOL

14.00 Polonya'nın ev sahipliğinde Eylül ayında yapılacak Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi Krakow kentinde gerçekleştirilecek.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Bahçeşehir Koleji

15.15 Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

17.30 Anadolu Efes - Teksüt Bandırma

20.00 OGM Ormanspor - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş

15.00 PTT - Beylikdüzü Voleybol İhtisas

AXA Sigorta Efeler Ligi

16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe HDI Sigorta

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.30 Club Brugge - Antwerp (Sinan Bolat)

17.00 Milan - Hellas Verona (Hakan Çalhanoğlu)

20.30 Sporting Braga - Sporting Lizbon ( Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)


Malcolm Thomas, Trabzonspor, İstanbul, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:22 Kaynak: DHA
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