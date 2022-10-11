2. Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'na son başvuru tarihi 11 Kasım - Son Dakika
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2. Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'na son başvuru tarihi 11 Kasım

11.10.2022 18:50
2. Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'na son başvuru tarihi 11 Kasım

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Sultanbeyli Belediyesi tarafından Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, bu yıl 15-18 Aralık'ta ikinci kez düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Sultanbeyli Belediyesi tarafından Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, bu yıl 15-18 Aralık'ta ikinci kez düzenlenecek.

Bu sene yeni ödüllerin dahil edildiği yarışmaya son başvuru tarihi, 11 Kasım olarak açıklandı.

Yarışma kapsamında yurt içi ve yurt dışından yarışmaya katılan filmler gösterilirken, Türk sinemasının önemli isimleri de sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema sanatına gönül vermiş, bu alandaki başarılarıyla seyircilerin beğenisini kazanan ve Türk sinemasının gelişimine katkıda bulunan usta isimlere, Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması kapsamında bu yıl ilk kez "Onur Ödülü" takdim edilecek.

Yarışmaya tür ayrımı yapılmaksızın kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinde olmak üzere, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilmiş, süresi 20 dakikayı geçmeyen filmler başvuru yapabiliyor.

Bu sene yarışmada yenilik olarak "En İyi Müzik", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kurgu" ödülleri sahiplerini bulacak.

Jüri değerlendirmesinin ardından kazananlara 5'er bin lira para ödülü verilecek.

Birinci olan filme ise 20 bin, ikinci filme 15 bin, üçüncü filme ise 10 bin olmak üzere toplam 45 bin lira para ödülü dağıtılacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme 3'er bin lira gösterim telifi ödenecek.

Yarışmada dereceye giren ilk üç film dışında jürinin belirlediği bir finalist film de "Jüri Özel Ödülü" olarak 7 bin lira ile ödüllendirilecek.

Etkinlik, kısa film türünün gelişmesine destek olmayı, Türkiye'de kısa film ve sinema endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmayı ve kısa film türündeki yapımları seyircisiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması ile ilgili bilgilere "www.sultanbeylikisafilm.com" adresinden ulaşılabilir.

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Kaynak: AA

Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'na son başvuru tarihi 11 Kasım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 2. Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'na son başvuru tarihi 11 Kasım - Son Dakika
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