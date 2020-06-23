2 Suriyeliye, YPG üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Son Dakika

2 Suriyeliye, YPG üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezası

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG soruşturması kapsamında yargılanan Suriye uyruklu İbrahim V. ve Halid A., 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG soruşturması kapsamında yargılanan Suriye uyruklu İbrahim V. ve Halid A., 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl 17 Ekim'de kentte bulunan Suriye uyruklu Ahmed E., İbrahim V. ve Halid A., Suriye'de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden İbrahim V., tutuklanarak cezaevine konulurken, Ahmed E. ile Halid A. tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. 3 kişi hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına İbrahim V., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Halid A. mahkeme salonunda hazır bulunurken, Ahmed E., ise duruşmaya katılmadı.

Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklar, terör örgütü PKK/KCK/YPG ile hiçbir bağları olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İbrahim V. ve tutuksuz sanık Halid A.'yı, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırırken, İbrahim V.'nin de tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, Ahmed E.'nin ise beraatine hükmetti.


Kayseri, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 Suriyeliye, YPG üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Son Dakika

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