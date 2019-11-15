2 Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik'in PKK/KCK bölücü terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını ve soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturması kapsamında kent genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Polis ekipleri, aralarında Suruç Belediye Başkanı Çevik'in de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan Çevik ve diğer zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.



Bu arada, Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada da "Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınmış olup, terör örgütüne yardım iddiaları da dahil olmak üzere kapsamlı şekilde soruşturması yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.