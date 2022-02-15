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2 tabanca ve 277 mermeri ele geçirildi - Son Dakika

2 tabanca ve 277 mermeri ele geçirildi

15.02.2022 17:46
2 tabanca ve 277 mermeri ele geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında çok sayıda mermi ve taban ile av tüfeği ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında çok sayıda mermi ve taban ile av tüfeği ele geçirildi.

Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet suçuna yönelik yapılan saha ve sistem çalışmaları neticesinde ikametinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi alınan şahsın ikametinde yapılan aramada; 2 adet tabanca, 277 adet mermi, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçundan yapılacak işlemlerin ardından dosyası adli makamlara gönderilecektir.

(Bekir Tosun/İHA)

2 tabanca ve 277 mermeri ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Av Tüfeği, Muğla, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 tabanca ve 277 mermeri ele geçirildi - Son Dakika


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