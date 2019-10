2. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı başladı

Sakarya 2.Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı, Hendek ilçesinde başladı.

İlçede özel olarak hazırlanan fuar alanında gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, tarım ve hayvancılığın ülkenin geleceğini etkileyen önemli konular olduğunu söyledi.

Fuarın bu sene ikincisinin düzenlendiğini aktaran Vali Nayir, insanlığın uzun yıllardan beri meşgale alanlarından olan tarım ve hayvancılığın halen bu gelişmeye muhtaç olduğunu kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ve yeniliklere ilişkin üretici ve firma buluşmasını sağlayacak en önemli ortamların da fuarlar olduğuna değinen Vali Nayir, "Her ülkenin, her hükümetin programında mutlaka tarım ve hayvancılık var. Dışarıya olan bağımlılığını azaltmak, üretimi daha da etkili hale getirmek, kırsalda nüfusu tutabilmek için gelişmelere katkı vermek, destek vermek mutlaka her ülkenin, her hükumetin programında var ve olmalı. Her ülke tarımını destekleyici teşvik tedbirleri ile mutlaka programlar uyguluyor. Fuarlarımız da buna imkan sağlayacak, gelişmeyi daha iyi hale getirecek yerler olarak bizler için de önemli. İlimizin marka değerlerinden bir tanesi tarım, hayvancılık, gelişmeye de muhtaç daha güzelini yapmak için merkezi yönetim, üniversiteler, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları işbirliğinde daha güzelini de yapacak imkanlarımız da olduğuna biz kanaat getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da tarım sektöründe verimliliği artırmanın, teknik gelişmeleri uygulamaya koymanın, çiftçilerin gelirlerini yükseltmenin, tarımsal piyasalarda istikrarı sağlamanın, tarımsal ürün arzını güvence altına almanın ve tüketicilerin sağlıklı ve uygun fiyatlarla tarımsal ürünlere ulaşımını sağlamanın tarımsal eğitimden geçtiğini söyledi.

Türkiye'de şehirleşme oranının yüzde 75'lere yükseldiğini aktaran Sarı, tarımın ve kırsal kalkınmanın öneminin her geçen gün arttığını kaydetti.

Sakarya Ticaret Borsası olarak ilköğretim çağında çocukların bilimle buluşturulması gerektiğini belirten Sarı, bilimin üretim, güç ve saygınlık olduğunu sözlerine ekledi.

Sarı, fuarın bölgeye, sektörlere ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fuara, daire müdürleri, oda başkanları, çiftçiler ve üreticiler katıldı.