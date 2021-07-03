Tarsus Belediyesinin desteğiyle Tarsus Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen 2. Tarsus Bisiklet Festivali başladı.

2. Tarsus Bisiklet Festivali etkinlikleri kapsamında şehir turu yapan bisiklet tutkunları Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın daveti üzerine öğle yemeğine Tarsus Belediyesi'nde buluştu. Tarsus'a özgü humus, fındık lahmacun, Tarsus kebabı gibi yemeklerin ve tatlıların servis edildiği yemeğe 22 şehirden 200 bisiklet tutkunu katılım sağladı. Bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımına büyük katkılar sunduğunu ve sürdürülebilir bir proje olduğunu ifade eden katılımcılar Başkan Bozdoğan'a festivale yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sundular.

Burada konuşan Bozdoğan, "Tarsus'ta ikincisini yaptığımız Tarsus bisiklet Festivalinde doğa ve bisiklet için sizleri ağırlamaktan gerçekten çok mutluyum. Tarsus biliyorsunuz tarihin ve doğanın Türkiye'deki başkenti, böyle bir kentte gönül istiyor ki kentin içerisinde hızlı tren projesi ile yerin altına girerek kazanılacak olan 20 km'nin tamamen bisiklet yolu olarak ayrılması ve bu kente değer katmasıdır. Asıl önemli olan, asıl iyi olan, doğru olan bir kent için sokak sağlıklaştırması kadar bisiklet yollarının da ortaya konulmasıdır. Bu festivalin geleneksel hale gelmesi bizim için çok önemli. Belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu arada elbette Tarsus Kent Konseyi yönetim kuruluna ve özellikle Tarsus bisiklet topluluğuna bu festivalin gerçekleştirilmesi için verdikleri emeklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Tarsus Kent Konseyi Tarsus Bisiklet Topluluğu tarafından yapılan açıklamaya göre üç gün sürecek olan Tarsus Bisiklet Festivali 2-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar Tarsus'un tarihi ve turistik yerleri ile köylerinde bisiklet sürecek. Festival 2 Temmuz Cuma günü sabah 08.00'de çadırların kurulması ile başlayacak ve saat 09: 30'da ilk tur şehir içinde atılacak. 3 Temmuz Cumartesi günü yani festivalin ikinci günü köyler ve sahilde bisiklet sürülecek. Festival 4 Temmuz 2021 Pazar günü Roma Yolu turu ile sona erecektir ifadelerine yer verildi. - MERSİN