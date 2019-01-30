2.Teknoloji Sohbetleri'nde Yazılım Testleri Mercek Altına Alındı

BTK Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, TRTEST Genel Müdürü Bilal Aktaş, çok sayıda sektör temsilcisi ve öğrenciler katıldı.

Yazılım testleri alanında konusunun uzmanı olan TesterYou Yönetici Ortağı Barış Sarıalioğlu da konuşmacı olarak etkinlikte yazılım testlerinin önemi ve gelişimi ile ilgili bilgi verdi.