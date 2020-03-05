2 telefon dolandırıcısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 telefon dolandırıcısı tutuklandı - Son Dakika

2 telefon dolandırıcısı tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir'in Balya ilçesinde yalnız yaşayan vatandaşı telefonla dolandıran 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

2 telefon dolandırıcısı tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Balya ilçesinde yalnız yaşayan vatandaşı telefonla dolandıran 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Ilıca Mahallesinde ikamet eden ve evinde yalnız yaşayan M.T. isimli şahsın kendisine ait evinde ki sabit telefondan arayan tanımadığı bir şahıs "Adınıza açılmış terör davası var, birazdan evinize polis, savcı ve olay yeri inceleme ekibi gelecek ve evde inceleme yapılacak evin önüne çık gelenleri karşıla" diyerek telefonu kapattılar. Telefon görüşmesi üzerine evine gelen şüpheli şahıs mağdur şahsın 5 bin 500 TL nakit para ile sandıkta bulunan 13 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak evden gittiler. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen JASAT ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptığı çalışma ve araştırma sonucu kamera görüntüsü ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu olayın failleri S.T. ve R.C. isimli şüpheli şahıslar olduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahıslar Kocaeli ili Gebze ilçesindeki ikametlerinde yapılan arama sonucunda yakalandı. Adli makamlara sevk edilen Ş.T. ve R.C. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Balya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı Uzaklaştırma kararı bulunan koca, metro istasyonunda eşinin önünü kesip boğazından bıçakladı

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:04:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 telefon dolandırıcısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]