2 Temmuz olaylarında ölenler anıldı - Son Dakika

2 Temmuz olaylarında ölenler anıldı

2 Temmuz olaylarında ölenler anıldı -Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı Sivas'ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 27. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

2 Temmuz olaylarında ölenler anıldı

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- Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı

SİVAS - Sivas'ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 27. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 27. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.

İlk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli'ne giderek, olaylarda hayatını kaybedenler için oluşturulan köşeye karanfil bıraktı. Bu etkinliğe Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldır, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.

Ayhan burada yaptığı konuşmada, yaşanan olayların Sivas'a mal edilemeyeceğini belirterek, "2 Temmuz 1993 yılında kardeşliği özümsemiş bu güzel şehirde, maalesef bir provokasyon neticesinde müessif bir olay yaşandı. 37 vatandaşımız vefat etti. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Sivas kadim ve derinlikleri olan bir şehirdir. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, ilim irfan yuvası olmuş, Selçukluların kalbi, Osmanlının vicdanı olmuştur. Cumhuriyetin aklı olan bu sultan şehirde maalesef bu müessif olay olmuştur. Bunun Sivas'a ve Sivaslılara mal edilmesi mümkün değil" dedi.

Acı birlikteliğimizi pekiştirdi

Ayhan, yaşanan acının herkesin acısı olduğunu ifade edip, "Yüreğimiz yandı. Bu acı sadece bir grubun, grupların değil Sivasımızın tüm ülkemizin acısıdır. 27 yıl oyunca bu acı bizi ayrıştırmadı. Bütünleştirdi, beraberliğimizi daha da pekiştirdi. Bu anma programlarında acımızı paylaşarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek bir daha böyle müessif olayların olmaması sağlamaya çalışmayı amaçlıyoruz. Olmayacağına da inanıyorum. Artık milletimiz ferasetli, basiretli, birbirini kucaklayan, ötekileştirmeyen bir anlayışa sahip"dedi.

"Katliam kelimesi sorumsuzluktur"

Sivas Valisi Salih Ayhan, katliam kelimesinin Sivas ismi ile aynı cümlede kullanılmasının sorumsuzluk olduğunu ifade ederek, "Sivas ve katliam kavramları hep birarada kullanılmaya çalışılıyor. Bunun imasının bile milyonlarca Sivaslıyı rahatsız ettiğini biliyoruz. Bu iki kavramın asla birarada kullanılmamasını istirham ediyorum. Sivas isminin önünde ve arkasında katliam kavramının kullanılması büyük bir sorumsuzluktur. Sivas'ın valisi olarak bunun doğru olmadığını belirtiyorum" şeklinde konuştu.

Provokasyonlar aynı elden

Anma etkinlikte konuşan Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, "2 Temmuz 1993'te ve 5 Temmuz 1993'te ülkemizde acı olaylar yaşandı. Dünyada eşi benzeri görülmemiş olaylar yaşandı. Bunlar hem ülkemiz için hem insanlık için birer kara lekedir. Biz çok iyi biliyoruz ki Madımak'ta yaşanan katliam, Başbağlar'da yaşanan katliam, Çorum ve Maraş'ta yaşanan katliamları yapan eller aynı ellerdir." dedi.

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 Temmuz olaylarında ölenler anıldı - Son Dakika

Son Dakika

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