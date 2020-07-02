2 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

Süper Lig'in en kariyerli futbolcularından Podolski, DHA'nın sorularını yanıtladı.

Türk futbolunun yabancı transferi politikasını değerlendiren ve boşa giden paralara dikkat çeken Alman futbolcu, yaklaşan Başakşehir maçı ve hafta sonundaki Galatasaray- Trabzonspor karşılaşması hakkında da görüş bildirdi

Ülkemizdeki sağlık ve turizm konularını değerlendiren Podolski; COVİD-19 için aldığı önlemleri de anlattı.

GALATASARAY

10.30 Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

Göztepe maçının hazırlıklarına devam edilecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor - Eskişehirspor

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor Fatih Karagümrük

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