2 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

Süper Lig'in en kariyerli futbolcularından Podolski, DHA'nın sorularını yanıtladı.
Türk futbolunun yabancı transferi politikasını değerlendiren ve boşa giden paralara dikkat çeken Alman futbolcu, yaklaşan Başakşehir maçı ve hafta sonundaki Galatasaray- Trabzonspor karşılaşması hakkında da görüş bildirdi
GALATASARAY10.30 Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ18.00 Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin çalışmaları sürecek.
FENERBAHÇEGöztepe maçının hazırlıklarına devam edilecek.
TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.
TFF 1'İNCİ LİG17.30 Cesar Grup Ümraniyespor - Eskişehirspor20.00 İstanbulspor - Akhisarspor20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Fatih Karagümrük
PFDK ve TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL22.15 Manchester City - Liverpool22.45 Roma - Udinese ( Mert Çetin, Cengiz Ünder*)