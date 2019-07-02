Son Dakika Haberleri: 2 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor Haber

2 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

35 dakika önce

- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

2 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

- Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

TFF - KULÜPLER BİRLİĞİ 
15.00 TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş arasında toplantı gerçekleştirilecek. 

KASIMPAŞA
18.00 Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde başlıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.30 Yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulunacak. 

KADINLAR DÜNYA KUPASI 
Yarı Final
22.00 İngiltere - ABD 

AFRİKA ULUSLAR KUPASI 2019 MISIR 
Grup Aşaması -
22.00 Angola - Mali ( Djalma Campos, Freddy)
22.00 Moritanya - Tunus  
19.00 Benin - Kamerun (Farnolle, Sessegnon, Kana-Biyik, Kameni)
19.00 Gine Bissau - Gana  (Ayew, Ekuban, Attamah, Gyan, Agbenyenu)


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:28 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Djalma Campos, Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitiyor John Mikel Obi'nin hareketli hayat öyküsü! Babası iki kez kaçırıldı Galatasaray'ın 18'lik yıldızı Recep Gül, Westerlo'ya transfer oluyor Galatasaraylı taraftarlar, Ozan Kabak'ı Schalke 04'teki ilk idmanında yalnız bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 10:03:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]