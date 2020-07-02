2 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, Can Kaybı Kaç Oldu? - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 2 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 2 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 2 Temmuz Türkiye can kaybı kaç? 2 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu yayınlandı.

2 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 49.714 test yapıldığı ve 1.186 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 1.543 kişi iyileşti.

2 Temmuz Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

2 Temmuz itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 202.284 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.167'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.067 toplam entübe hasta sayısının ise 372 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 176.965 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."

Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/I3vRZUdMtV

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2020

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.