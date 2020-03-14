2 terör örgüt teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 terör örgüt teslim oldu - Son Dakika

2 terör örgüt teslim oldu

6 saat önce

Van'da polisin ikna çalışması sonucu teslim olan PKK/KCK'lı 2 teröristin aileleriyle buluşturulduğu bildirildi.

Van'da polisin ikna çalışması sonucu teslim olan PKK/KCK'lı 2 teröristin aileleriyle buluşturulduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Emniyetin İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Suriye'de terör örgütü adına faaliyet yürüten, örgüte 2014 yılında katılan S.A. ve 2013 yılında katılan Z.A. ile aileleri aracılığıyla irtibat kurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkna çalışmaları sonucu iki örgüt mensubu teslim olmaya ikna edilmiş, Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısı'nda ekiplere kalaşnikof, tabanca ve 3 el bombasıyla teslim olmuşlardır. Teslim olan 2 terör örgütü mensubu, Van Emniyet Müdürlüğüne getirilerek aileleriyle buluşturuldu. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

2 terör örgüt teslim oldu

Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:32 Kaynak: AA
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