Son Dakika Haberleri: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

29 dakika önce

Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

2 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Zap bölgesi, Hakurk, Irak, Güncel
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