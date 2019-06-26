2 terörist daha etkisiz hale getirildi
29 dakika önce
Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
kuzeyi Hakurk
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
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