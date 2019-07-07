Son Dakika Haberleri: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

2 terörist daha etkisiz hale getirildi., System.String[]
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel
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