2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
1 saat önce
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak
kuzeyi Zap ve Metina
bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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