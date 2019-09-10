Son Dakika Haberleri: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

2 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
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