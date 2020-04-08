2 terörist daha etkisizs hale getirildi - Son Dakika

2 terörist daha etkisizs hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:05 Kaynak: İHA
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