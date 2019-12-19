2 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

2 terörist daha teslim oldu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha hudut karakolunda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

2 terörist daha teslim oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha hudut karakolunda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısının 10'a ulaştığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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