2 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

2 terörist daha teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/ YPG'li teröristin daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi. - ANKARA
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