2 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/ YPG'li teröristin daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)