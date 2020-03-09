2 terörist daha teslim oldu - Son Dakika
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2 terörist daha teslim oldu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/ YPG'li teröristin daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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